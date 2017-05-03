أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذه الطائرة الصغيرة تحطمت خلال محاولتها الهبوط في مدينة موكيلتيو بواشنطن

الطائرة اصطدمت بخط للطاقة قبل أن تضرب عمود إنارة، الأمر الذي أدى إلى انفجار خزان الوقود

لم يصب أحد بجروح بالغة