طائرة تصطدم بأسلاك كهربائية وتتحطم خلال الهبوط

طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتتحطم خلال الهبوط

العالم
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
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الطائرة اصطدمت بخط للطاقة قبل أن تضرب عمود إنارة، الأمر الذي أدى إلى انفجار خزان الوقود

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذه الطائرة الصغيرة تحطمت خلال محاولتها الهبوط في مدينة موكيلتيو بواشنطن

الطائرة اصطدمت بخط للطاقة قبل أن تضرب عمود إنارة، الأمر الذي أدى إلى انفجار خزان الوقود

لم يصب أحد بجروح بالغة

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