(CNN)— بعد الهجمات الإرهابية المتكررة على فرنسا، لا بد من أن قضية “الإسلاميين” تترأس نقاشات الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وبينما تتبع المرشحة اليمينية مارين لوبان سياسة مناهضة للأيديولوجيات الإسلامية بشكل حازم، يركز منافسها إيمانويل ماكرون على تشديد الأمن لتفادي أي هجمات مقبلة.