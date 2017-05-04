كيف سيتصرف كل من المرشحين للرئاسة الفرنسية مع المسلمين؟ 

موقف مرشحي الرئاسة الفرنسية من المسلمين

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
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بين مارين لوبان وإمانيول ماكرون.. ماذا سيكون مصير المسلمين في فرنسا؟

(CNN)— بعد الهجمات الإرهابية المتكررة على فرنسا، لا بد من أن قضية “الإسلاميين” تترأس نقاشات الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وبينما تتبع المرشحة اليمينية مارين لوبان سياسة مناهضة للأيديولوجيات الإسلامية بشكل حازم، يركز منافسها إيمانويل ماكرون على تشديد الأمن لتفادي أي هجمات مقبلة. 

فرنسامارين لوبانالإسلامالإرهاب