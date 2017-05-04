أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فيديو نشره مرشح الرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون، للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في رسالة إلى الشعب الفرنسي ذكر فيها أنه يدعم ماكرون في سباق الرئاسة الفرنسية.