أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فيديو نشره مرشح الرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون، للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في رسالة إلى الشعب الفرنسي ذكر فيها أنه يدعم ماكرون في سباق الرئاسة الفرنسية.
شاهد.. أوباما يؤيد ماكرون في سباق الرئاسة الفرنسية
أوباما يؤيد ماكرون في سباق الرئاسة الفرنسية
العالم
آخر تحديث الخميس, 04 مايو/أيار 2017; 09:19 (GMT +0400).
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في رسالة إلى الشعب الفرنسي، قال أوباما إنه يدعم ماكرون في سباق الرئاسة الفرنسية.
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