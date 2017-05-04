شاهد.. أوباما يؤيد ماكرون في سباق الرئاسة الفرنسية

أوباما يؤيد ماكرون في سباق الرئاسة الفرنسية

العالم
آخر تحديث الخميس, 04 مايو/أيار 2017; 09:19 (GMT +0400).
باراك أوبامافرنساالانتخابات الفرنسيةأمريكا
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في رسالة إلى الشعب الفرنسي، قال أوباما إنه يدعم ماكرون في سباق الرئاسة الفرنسية.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فيديو نشره مرشح الرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون، للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في رسالة إلى الشعب الفرنسي ذكر فيها أنه يدعم ماكرون في سباق الرئاسة الفرنسية.

باراك أوبامافرنساالانتخابات الفرنسيةأمريكا