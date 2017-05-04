(CNN)-- هذا تغير مذهل في العلاقة بين هذين الرجلين وهاتين الدولتين. الرئيس الروسي يقول الآن إن علاقة بلاده مع تركيا تعافت تماماً بعد ما سمّاها بـ”الأزمة” التي سببها إسقاط الطائرة الحربية الروسية عام 2015 على الحدود السورية من قبل الدفاعات التركية.