الأمير فيليب.. الرجل الذي يقف وراء الملكة إليزابيث الثانية

فيليب.. الرجل الذي يقف وراء إليزابيث الثانية

العالم
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
الحرب العالمية الثانيةالدنماركالملكة إليزابيثالمملكة المتحدةاليونان
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تعرضت عائلته للنفي من اليونان عندما كان طفلا، وارسل ليتربى على يد جدته وعمه في إنجلترا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أعلن قصر باكنغهام أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية سيتوقف نهائيا عن ممارسة مهامه الرسمية في الخريف المقبل. وتحتفل إليزابيث مع زوجها فيليب، الذي كان دوما إلى جانب زوجته منذ اعتلت العرش قبل 65 عاما، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمرور 70 عاما على زواجهما.

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