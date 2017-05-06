(CNN)--انتشرت مشاهد مصورة تظهر مركبة تابعة للحرس الوطني الفنزويلي تقوم بدهس المتظاهرين في كاراكاس
شاهد.. مركبة عسكرية فنزويلية تدهس متظاهرين
شاهد.. مركبة عسكرية فنزويلية تدهس متظاهرين
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و21 دقيقة.
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شوارع المدينة تشهد يومياً مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن
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