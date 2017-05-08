(CNN)-- فلم يصل أي أحد لقصر الإليزيه دون مساعدة حزب موجود، ودون أي خبرة بتولي مناصب حكومية. ولكن إيمانويل ماكرون حقق المستحيل الآن، فكيف فعل ذلك؟
كيف فاز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا؟
كيف فاز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
1:32
عندما بدأ حملته الرئاسية، ظن الجميع أنه من المستحيل أن ينجح..
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