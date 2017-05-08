كيف فاز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا؟ 

كيف فاز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا؟ 

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
إيمانويل ماكرونفرنساالانتخابات الفرنسية
1:32

عندما بدأ حملته الرئاسية، ظن الجميع أنه من المستحيل أن ينجح.. 

(CNN)-- فلم يصل أي أحد لقصر الإليزيه دون مساعدة حزب موجود، ودون أي خبرة بتولي مناصب حكومية. ولكن إيمانويل ماكرون حقق المستحيل الآن، فكيف فعل ذلك؟

إيمانويل ماكرونفرنساالانتخابات الفرنسية