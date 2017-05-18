مجهول يشعل النيران بمسجد في فلوريدا الأمريكية

مجهول يشعل النيران بمسجد في فلوريدا الأمريكية

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و35 دقيقة.
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الشرطة تبحث عن مشتبه بافتعال حريق بمسجد في أمريكا

(CNN)-- في منتصف الليل، شوهد مجهول خلال دخوله إلى ساحة مواقف مسجد في فلوريدا الأمريكية، وأشعل النيران بالمسجد. هذه ليست أول مرة يستهدف فيها مسجد في أمريكا، فمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يقول إن 39 حادثة استهداف لمساجد حصلت منذ بداية العام.

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