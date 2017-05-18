(CNN)-- في منتصف الليل، شوهد مجهول خلال دخوله إلى ساحة مواقف مسجد في فلوريدا الأمريكية، وأشعل النيران بالمسجد. هذه ليست أول مرة يستهدف فيها مسجد في أمريكا، فمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يقول إن 39 حادثة استهداف لمساجد حصلت منذ بداية العام.
مجهول يشعل النيران بمسجد في فلوريدا الأمريكية
مجهول يشعل النيران بمسجد في فلوريدا الأمريكية
العالم
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