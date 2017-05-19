لقطات تظهِر مشاهدة أردوغان للعراك خارج السفارة التركية بواشنطن

أردوغان يشاهد العراك خارج سفارة تركيا بواشنطن

العالم
آخر تحديث الجمعة, 19 مايو/أيار 2017; 05:38 (GMT +0400).
أمريكاتركياحوادثرجب طيب أردوغاندونالد ترامب
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تم التأكد في وقت لاحق من مشاركة اثنين من عناصر الأمن الرئاسي لأردوغان في الحادثة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ظهرت لقطات جديدة مؤخراً تظهِر مشاهدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراك الذي وقع خارج السفارة التركية بالعاصمة واشنطن، بداية هذا الأسبوع.

أمريكاتركياحوادثرجب طيب أردوغاندونالد ترامبواشنطن