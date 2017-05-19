أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ظهرت لقطات جديدة مؤخراً تظهِر مشاهدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراك الذي وقع خارج السفارة التركية بالعاصمة واشنطن، بداية هذا الأسبوع.
لقطات تظهِر مشاهدة أردوغان للعراك خارج السفارة التركية بواشنطن
أردوغان يشاهد العراك خارج سفارة تركيا بواشنطن
العالم
آخر تحديث الجمعة, 19 مايو/أيار 2017; 05:38 (GMT +0400).
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تم التأكد في وقت لاحق من مشاركة اثنين من عناصر الأمن الرئاسي لأردوغان في الحادثة
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