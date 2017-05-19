ما الغريب في رحلة ترامب إلى السعودية؟ 

ما الغريب في رحلة ترامب إلى السعودية؟ 

العالم
آخر تحديث الجمعة, 19 مايو/أيار 2017; 02:25 (GMT +0400).
دونالد ترامبأمريكاالسعودية
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في أول رحلة له خارج الولايات المتحدة، سيزور ترامب مواقع  مقدسة في السعودية والقدس والفاتيكان.

دونالد ترامبأمريكاالسعودية