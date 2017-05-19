ما الغريب في رحلة ترامب إلى السعودية؟
ما الغريب في رحلة ترامب إلى السعودية؟
العالم
آخر تحديث الجمعة, 19 مايو/أيار 2017; 02:25 (GMT +0400).
0:58
في أول رحلة له خارج الولايات المتحدة، سيزور ترامب مواقع مقدسة في السعودية والقدس والفاتيكان.
في أول رحلة له خارج الولايات المتحدة، سيزور ترامب مواقع مقدسة في السعودية والقدس والفاتيكان.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.