ماذا قال كل من ترامب والبابا فرنسيس عن الآخر؟ 

ماذا قال كل من ترامب والبابا فرنسيس عن الآخر؟

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 24 مايو/أيار 2017; 10:38 (GMT +0400).
البابا فرنسيسدونالد ترامبالفاتيكان
1:13

مر دونالد ترامب والبابا فرنسيس بأيام جيدة وأخرى عصيبة

البابا فرنسيسدونالد ترامبالفاتيكان