ماذا قال كل من ترامب والبابا فرنسيس عن الآخر؟
ماذا قال كل من ترامب والبابا فرنسيس عن الآخر؟
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 24 مايو/أيار 2017; 10:38 (GMT +0400).
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مر دونالد ترامب والبابا فرنسيس بأيام جيدة وأخرى عصيبة
مر دونالد ترامب والبابا فرنسيس بأيام جيدة وأخرى عصيبة
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