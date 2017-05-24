(CNN)-- تسارعت وتيرة التحقيق في انفجار ليلة الاثنين المميت الذي راح ضحيته الكثير الأطفال والمراهقين بشكل مكثف. الرجل المشتبه به هو سلمان عبيدي، في الثانية والعشرين من عمره، والذي قال أحد معارفه إنه كان قد بدأ بإطالة لحيته وارتداء “الزي الإسلامي”.
من هو سلمان عبيدي.. مهاجم مانشستر؟
من هو سلمان عبيدي.. مهاجم مانشستر؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
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داهمت شرطة مانشستر مكانين في المدينة، وعرفت اسم المهاجم المشتبه به للمرة الأولى
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