(CNN)-- تسارعت وتيرة التحقيق في انفجار ليلة الاثنين المميت الذي راح ضحيته الكثير الأطفال والمراهقين بشكل مكثف. الرجل المشتبه به هو سلمان عبيدي، في الثانية والعشرين من عمره، والذي قال أحد معارفه إنه كان قد بدأ بإطالة لحيته وارتداء “الزي الإسلامي”.