من هو سلمان عبيدي.. مهاجم مانشستر؟ 

من هو سلمان عبيدي.. مهاجم مانشستر؟ 

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آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
مانشستر سيتيبريطانياالإرهاب
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داهمت شرطة مانشستر مكانين في المدينة، وعرفت اسم المهاجم المشتبه به للمرة الأولى

(CNN)-- تسارعت وتيرة التحقيق في انفجار ليلة الاثنين المميت الذي راح ضحيته الكثير الأطفال والمراهقين بشكل مكثف. الرجل المشتبه به هو سلمان عبيدي، في الثانية والعشرين من عمره، والذي قال أحد معارفه إنه كان قد بدأ بإطالة لحيته وارتداء “الزي الإسلامي”.

مانشستر سيتيبريطانياالإرهاب