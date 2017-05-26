إنقاذ 1800 مهاجر من الغرق في البحر المتوسط

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أنقذت قوات خفر السواحل الإيطالية حوالي 1800 مهاجر غير شرعي من الغرق في مياه البحر المتوسط، وذلك أثناء محاولتهم العبور من ليبيا إلى إيطاليا.