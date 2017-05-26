إنقاذ 1800 مهاجر من الغرق في البحر المتوسط

إنقاذ 1800 مهاجر من الغرق في البحر المتوسط

العالم
آخر تحديث الجمعة, 26 مايو/أيار 2017; 11:01 (GMT +0400).
ايطالياليبيامهاجرونحوادث بحريةالأمم المتحدة
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قام مركز عمليات خفر السواحل في روما بتنسيق 10 عمليات إنقاذ منفصلة، وتمكنوا من إنقاذ معظم المهاجرين الذين سقطوا في المياه.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أنقذت قوات خفر السواحل الإيطالية حوالي 1800 مهاجر غير شرعي من الغرق في مياه البحر المتوسط، وذلك أثناء محاولتهم العبور من ليبيا إلى إيطاليا.

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