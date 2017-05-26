أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أنقذت قوات خفر السواحل الإيطالية حوالي 1800 مهاجر غير شرعي من الغرق في مياه البحر المتوسط، وذلك أثناء محاولتهم العبور من ليبيا إلى إيطاليا.
إنقاذ 1800 مهاجر من الغرق في البحر المتوسط
إنقاذ 1800 مهاجر من الغرق في البحر المتوسط
العالم
آخر تحديث الجمعة, 26 مايو/أيار 2017; 11:01 (GMT +0400).
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قام مركز عمليات خفر السواحل في روما بتنسيق 10 عمليات إنقاذ منفصلة، وتمكنوا من إنقاذ معظم المهاجرين الذين سقطوا في المياه.
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