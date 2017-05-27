شاهد.. مقاتلات صينية تعترض طائرة عسكرية أمريكية

مقاتلات صينية تعترض طائرة عسكرية أمريكية

العالم
آخر تحديث السبت, 27 مايو/أيار 2017; 12:57 (GMT +0400).
الجيش الصينيالصينالجيش الأمريكيمقاتلات
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الطائرة حلقت على مسافة 180 متراً أمام الطائرة الأمريكية وبدأت تقوم بمناورات وانعطافات على مسافة غير آمنة بحسب الجيش الأمريكي الأمر الذي جعل من الصعب على طاقم الطائرة الأمريكية المناورة في طريقهم 

 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يتابع البنتاغون عن كثب عدة حوادث وقعت بين الجيش الأمريكي والصيني آخرها وقع الأربعاء عندما اقتربت مقاتلة صينية لمسافة 180 متراً من طائرة مراقبة تابعة للبحرية أمريكية  كانت تحلق بالقرب من منطقة بحر الصين الجنوبي

 

هذا الحادث الثاني من نوعه خلال عدة أيام وقبل حوالي اسبوع وقع حادث آخر، حيث حلقت مقاتلة صينية بالقرب من طائرة أمريكية تقوم بالكشف عن الاشعاعات، والمقاتلة الصينية حلقت صعوداً ونزولاً فوق تلك الطائرة الأمريكية 

 

لاتوجد هنالك اصابات أو حوادث اصطدام لاشيء من هذا القبيل ولكن هنا هو السؤال حول الحسابات الخاطئة عندما تقوم بمثل هذا الأعمال فإن الأمور يمكن أن تكون خطرة جداً وقد تنجم عنها عواقب وخيمة والأمريكيين لايرغبون برؤية ذلك يحدث وهم تحدثوا الى الصينيين حول الأمر

 

الجيش الصينيالصينالجيش الأمريكيمقاتلات