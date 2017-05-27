شاهد.. مقاتلات صينية تعترض طائرة عسكرية أمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يتابع البنتاغون عن كثب عدة حوادث وقعت بين الجيش الأمريكي والصيني آخرها وقع الأربعاء عندما اقتربت مقاتلة صينية لمسافة 180 متراً من طائرة مراقبة تابعة للبحرية أمريكية كانت تحلق بالقرب من منطقة بحر الصين الجنوبي

هذا الحادث الثاني من نوعه خلال عدة أيام وقبل حوالي اسبوع وقع حادث آخر، حيث حلقت مقاتلة صينية بالقرب من طائرة أمريكية تقوم بالكشف عن الاشعاعات، والمقاتلة الصينية حلقت صعوداً ونزولاً فوق تلك الطائرة الأمريكية

لاتوجد هنالك اصابات أو حوادث اصطدام لاشيء من هذا القبيل ولكن هنا هو السؤال حول الحسابات الخاطئة عندما تقوم بمثل هذا الأعمال فإن الأمور يمكن أن تكون خطرة جداً وقد تنجم عنها عواقب وخيمة والأمريكيين لايرغبون برؤية ذلك يحدث وهم تحدثوا الى الصينيين حول الأمر