(CNN) -- وقعت جريمة كراهية في ولاية أوريغون الأمريكية، حيث طُعن رجلان بشكل مميت عندما واجها راكبا على قطار مزدحم بسبب تصديهما لرجل كان يصرخ بعبارات ضد الإسلام. توفي الاثنان، أحدهما في موقع الجريمة، والآخر بعد نقله إلى مستشفى. كما أن هناك مصاب ثالث يتعافى في المستشفى.
وقفا ضد العنصرية فلقيا حتفيهما بـ"جريمة كراهية"
وقفا ضد العنصرية فلقيا حتفيهما بجريمة كراهية
العالم
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طُعن رجلان بشكل مميت عندما واجها راكبا على قطار يصرخ عبارات ضد الإسلام
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