ميركل: على أوروبا الاعتناء بنفسها.. ولن نعتمد على أحد

واشنطن (CNN)— قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تجربتها في عدد من المؤتمرات الدولية التي تشهد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبين أن أوروبا "لا يمكنها الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء".

وأشارت ميركل اليوم الأحد في حملة انتخابية بميونيخ إلى أن الزمن الذي كانت فيه أوربا تعتمد بشكل مطلق على الآخرين قد "انتهى"، متابعة أن تجربتها خلال الأيام أظهرت لها أن "على الأوربيين أخذ مصيرهم بين أيديهم".