شاهد.. عاصفة عنيفة تنشر الفوضى في أنحاء موسكو
شاهد.. عاصفة عنيفة تنشر الفوضى في أنحاء موسكو
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و12 دقيقة.
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العاصفة خلفت 16 قتيلاً وعشرات المصابين بحسب هيئة الصحة في موسكو
العاصفة خلفت 16 قتيلاً وعشرات المصابين بحسب هيئة الصحة في موسكو
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