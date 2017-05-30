شاهد.. عاصفة عنيفة تنشر الفوضى في أنحاء موسكو

شاهد.. عاصفة عنيفة تنشر الفوضى في أنحاء موسكو

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و12 دقيقة.
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العاصفة خلفت 16 قتيلاً وعشرات المصابين بحسب هيئة الصحة في موسكو

موسكوعواصفروسياكوارثكوارث طبيعية