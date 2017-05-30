شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صاروخ بالستي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على تجربة صاروخية تم التحكم بها بواسطة نظام توجيه دقيق، حيث توعد بتطوير المزيد من الصواريخ البالستية.