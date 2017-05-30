شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صاروخ بالستي

زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صاروخ

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و7 دقائق.
كوريا الشماليةكوريا الجنوبيةتجارب صاروخيةتجاربكيم جونغ أون
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بحسب وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية توعد زعيم البلاد بتطوير المزيد من الصواريخ البالستية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على تجربة صاروخية تم التحكم بها بواسطة نظام توجيه دقيق، حيث توعد بتطوير المزيد من الصواريخ البالستية.

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