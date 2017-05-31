أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان ركاب طائرة أمريكية تابعة لشركة، جيت بلو، على موعد مع لحظات رعب حقيقية ليل الاثنين الماضي، بعد أن لاحظوا وجود دخان صادر من حقيبة ظهر على متن الطائرة.
حريق على متن طائرة ركاب أمريكية.. والسبب بطارية كمبيوتر محمول
حريق على متن طائرة ركاب.. والسبب !
العالم
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
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تسببت النيران في بعض الأضرار في أرضية الطائرة
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان ركاب طائرة أمريكية تابعة لشركة، جيت بلو، على موعد مع لحظات رعب حقيقية ليل الاثنين الماضي، بعد أن لاحظوا وجود دخان صادر من حقيبة ظهر على متن الطائرة.
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