حريق على متن طائرة ركاب أمريكية.. والسبب بطارية كمبيوتر محمول

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان ركاب طائرة أمريكية تابعة لشركة، جيت بلو، على موعد مع لحظات رعب حقيقية ليل الاثنين الماضي، بعد أن لاحظوا وجود دخان صادر من حقيبة ظهر على متن الطائرة.

