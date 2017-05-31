حريق على متن طائرة ركاب أمريكية.. والسبب بطارية كمبيوتر محمول

حريق على متن طائرة ركاب.. والسبب !

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آخر تحديث منذ41 دقيقة.
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تسببت النيران في بعض الأضرار في أرضية الطائرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان ركاب طائرة أمريكية تابعة لشركة، جيت بلو، على موعد مع لحظات رعب حقيقية ليل الاثنين الماضي، بعد أن لاحظوا وجود دخان صادر من حقيبة ظهر على متن الطائرة.
 

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