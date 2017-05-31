تغريدة غامضة لترامب تشعل الإنترنت

تغريدة غامضة لترامب تشعل الإنترنت

العالم
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
دونالد ترامبتويترأمريكاغرائبطرائف
1:03

في تغريدة للرئيس ترامب نشرها عند منتصف الليل جائت كلمة Covfefe…

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثارت تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكثير من الجدل بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية، حيث أصبحت كلمة Covfefe بعد ساعات قليلة الأكثر تداولاً على موقع تويتر.

دونالد ترامبتويترأمريكاغرائبطرائف