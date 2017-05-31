تغريدة غامضة لترامب تشعل الإنترنت

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثارت تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكثير من الجدل بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية، حيث أصبحت كلمة Covfefe بعد ساعات قليلة الأكثر تداولاً على موقع تويتر.