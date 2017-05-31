أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أثارت تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكثير من الجدل بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية، حيث أصبحت كلمة Covfefe بعد ساعات قليلة الأكثر تداولاً على موقع تويتر.
تغريدة غامضة لترامب تشعل الإنترنت
تغريدة غامضة لترامب تشعل الإنترنت
العالم
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
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في تغريدة للرئيس ترامب نشرها عند منتصف الليل جائت كلمة Covfefe…
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