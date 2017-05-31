شاهد لحظة انفجار أنبوب مياه تحت الأرض

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يظهر هذا الفيديو لحظة انفجار أنبوب مياه تحت الأرض في أوكرانيا، حيث تطايرت الشظايا والأتربة في كل مكان، ولم يصب أحد بالحادث ولكن الحطام تسبب في تكسير نوافذ السيارات في المنطقة فيما لم يتضح بعد السبب الحقيقي لذلك الانفجار.