فيديو جديد للهجوم الأكثر دموية في أمريكا منذ 11 سبتمبر 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشرت الشرطة الأمريكية مقطع فيديو جديد بكاميرا أحد عناصرها، للهجوم الإرهابي على ملهى بلس الليلي في أورلاندو في يونيو عام 2015، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا، ويعد الهجوم الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001.