أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشرت الشرطة الأمريكية مقطع فيديو جديد بكاميرا أحد عناصرها، للهجوم الإرهابي على ملهى بلس الليلي في أورلاندو في يونيو عام 2015، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا، ويعد الهجوم الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
فيديو جديد للهجوم الأكثر دموية في أمريكا منذ 11 سبتمبر
فيديو جديد للهجوم على ملهى ليلي في أورلاندو
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
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يظهر فيديو نشرته شرطة أورلاندو لحظات الاستجابة الأولى لحادث إطلاق النار في الملهى الليلي عام 2016
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