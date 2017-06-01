أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اعتقلت السلطات الاسترالية رجلاً كان على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية بعد محاولته دخول قمرة قيادة الطائرة.
لحظة احتجاز رجل على متن طائرة ماليزية
لحظة احتجاز رجل على متن طائرة ماليزية
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
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كان يزعم أن لديه عبوة ناسفة، وحاول دخول قمرة القيادة لكن الركاب سيطروا عليه
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