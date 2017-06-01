لحظة احتجاز رجل على متن طائرة ماليزية

لحظة احتجاز رجل على متن طائرة ماليزية

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
استرالياحوادث الطيرانطائراتماليزيا
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كان يزعم أن لديه عبوة ناسفة، وحاول دخول قمرة القيادة لكن الركاب سيطروا عليه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اعتقلت السلطات الاسترالية رجلاً كان على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية بعد محاولته دخول قمرة قيادة الطائرة.

استرالياحوادث الطيرانطائراتماليزيا