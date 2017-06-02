شاهد.. تبادل اطلاق نار مميت داخل متجر للسيارات بأمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يظهر هذا الفيديو لحظة وقوع اشتباك بالأسلحة النارية داخل متجر للسيارات بأمريكا، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.