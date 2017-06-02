أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يظهر هذا الفيديو لحظة وقوع اشتباك بالأسلحة النارية داخل متجر للسيارات بأمريكا، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
شاهد.. تبادل اطلاق نار مميت داخل متجر للسيارات بأمريكا
شاهد.. تبادل اطلاق نار داخل متجر للسيارات
العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 يونيو/حزيران 2017; 03:57 (GMT +0400).
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الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص
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