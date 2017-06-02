شاهد.. تبادل اطلاق نار مميت داخل متجر للسيارات بأمريكا

شاهد.. تبادل اطلاق نار داخل متجر للسيارات

العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 يونيو/حزيران 2017; 03:57 (GMT +0400).
أمريكاحوادثحوادث أمنية
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الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يظهر هذا الفيديو لحظة وقوع اشتباك بالأسلحة النارية داخل متجر للسيارات بأمريكا، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

أمريكاحوادثحوادث أمنية