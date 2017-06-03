متهم بالترويج للمخدرات يتباهى بأمواله في بث مباشر قبل المفاجأة!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يرقص بريون هولينغز البالغ من العمر 22 عاماً حاملاً أوراقاً نقديه في بث مباشر على فيسبوك، ولكن فجأه.. يتوقف هولينغز عن الرقص، بعدما سمع صوت رجال الشرطة خارج منزله .