متهم بالترويج للمخدرات يتباهى بأمواله في بث مباشر قبل المفاجأة!

متهم بالترويج للمخدرات يتباهى بأمواله ومفاجأة

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و16 دقيقة.
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المثير في الأمر أن جهاز الكمبيوتر استمر بالبث لعدة دقائق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يرقص بريون هولينغز البالغ من العمر 22 عاماً حاملاً أوراقاً نقديه في بث مباشر على فيسبوك، ولكن فجأه.. يتوقف هولينغز عن الرقص، بعدما سمع صوت رجال الشرطة خارج منزله .

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