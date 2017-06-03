شاهد.. لحظة إخلاء مهرجان موسيقي في ألمانيا بسبب تهديد إرهابي

برلين، ألمانيا (CNN)— قالت السلطات الألمانية إنه تم إلغاء مهرجان لموسيقى الروك في مدينة نيوربرغ، الجمعة، بعد ورود معلومات عن تهديد إرهابي محتمل.

قالت السلطات الألمانية إنه تم إلغاء مهرجان لموسيقى الروك في مدينة نيوربرغ، الجمعة، بعد ورود معلومات عن تهديد إرهابي محتمل.

طلب من جميع زوار المهرجان مغادرة المكان بشكل هادئ ومنظم

منظمو المهرجان قالوا إنهم يأملون مواصلة فعاليات المهرجان الذي يقام في وسط ألمانيا السبت