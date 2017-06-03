برلين، ألمانيا (CNN)— قالت السلطات الألمانية إنه تم إلغاء مهرجان لموسيقى الروك في مدينة نيوربرغ، الجمعة، بعد ورود معلومات عن تهديد إرهابي محتمل.
قالت السلطات الألمانية إنه تم إلغاء مهرجان لموسيقى الروك في مدينة نيوربرغ، الجمعة، بعد ورود معلومات عن تهديد إرهابي محتمل.
طلب من جميع زوار المهرجان مغادرة المكان بشكل هادئ ومنظم
منظمو المهرجان قالوا إنهم يأملون مواصلة فعاليات المهرجان الذي يقام في وسط ألمانيا السبت
شاهد.. لحظة إخلاء مهرجان موسيقي في ألمانيا بسبب تهديد إرهابي
إخلاء مهرجان موسيقي في ألمانيا بسبب تهديد
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
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قالت السلطات الألمانية إنه تم إلغاء مهرجان لموسيقى الروك في مدينة نيوربرغ، الجمعة، بعد ورود معلومات عن تهديد إرهابي محتمل.
برلين، ألمانيا (CNN)— قالت السلطات الألمانية إنه تم إلغاء مهرجان لموسيقى الروك في مدينة نيوربرغ، الجمعة، بعد ورود معلومات عن تهديد إرهابي محتمل.
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