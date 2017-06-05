المتحدث باسم الحكومة البريطانية لـCNN: الإرهابيون يريدون إحداث فتنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع CNN بالعربية، بعد هجوم لندن، أن الإرهابيين يريدون إحداث فتنة في المجتمع الدولي وبريطانيا.

وقال سموأل إن الشرطة البريطانية أحبطت على مدار العام الماضي أكثر من 100 مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية، وتقوم بدورها بشكل جيد، رغم وقوع 3 هجمات إرهابية في لندن ومانشستر خلال 3 أشهر، مشددا على ضرورة تقليل المساحة التي يستغلها الإرهابيين لبث أفكارهم