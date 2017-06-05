6 قتلى في إطلاق النار في أورلاندو بأمريكا

6 قتلى في إطلاق النار في أورلاندو بأمريكا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و14 دقيقة.
أمريكاالشرطة الأمريكيةجرائم قتل
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لقي ستة أشخاص مصرعهم من ضمنهم المشتبه به في عملية إطلاق نار في مكان للعمل في أورلاندو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت الشرطة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية عن مقتل 6 أشخاص بحادث إطلاق النار ليس له علاقة بالإرهاب، لافتة إلى العثور على المشتبه به مقتولا جراء جروح بالغة ناجمة عن عيارات نارية.

أمريكاالشرطة الأمريكيةجرائم قتل