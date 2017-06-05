أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت الشرطة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية عن مقتل 6 أشخاص بحادث إطلاق النار ليس له علاقة بالإرهاب، لافتة إلى العثور على المشتبه به مقتولا جراء جروح بالغة ناجمة عن عيارات نارية.
6 قتلى في إطلاق النار في أورلاندو بأمريكا
6 قتلى في إطلاق النار في أورلاندو بأمريكا
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و14 دقيقة.
0:46
لقي ستة أشخاص مصرعهم من ضمنهم المشتبه به في عملية إطلاق نار في مكان للعمل في أورلاندو
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.