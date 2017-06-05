6 قتلى في إطلاق النار في أورلاندو بأمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت الشرطة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية عن مقتل 6 أشخاص بحادث إطلاق النار ليس له علاقة بالإرهاب، لافتة إلى العثور على المشتبه به مقتولا جراء جروح بالغة ناجمة عن عيارات نارية.