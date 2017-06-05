خبّاز يصور المشاهد الصادمة بعد هجوم لندن
خبّاز يصور المشاهد الصادمة بعد هجوم لندن
العالم
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام فلورين موراريو بتصوير ضحايا هجوم لندن، السبت، خلال معالجتهم بسوق "بورو" في لندن، عقب الهجوم الذي شنه ثلاثة رجال مسلحين بالسكاكين.
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