خبّاز يصور المشاهد الصادمة بعد هجوم لندن

خبّاز يصور المشاهد الصادمة بعد هجوم لندن

العالم
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام فلورين موراريو بتصوير ضحايا هجوم لندن، السبت، خلال معالجتهم بسوق "بورو" في لندن، عقب الهجوم الذي شنه ثلاثة رجال مسلحين بالسكاكين.

المملكة المتحدةبريطانياحوادثلندن