عمدة لندن: يجب على بريطانيا ألا "تفرش السجادة الحمراء" لترامب

لندن، بريطانيا (CNN)-- قال عمدة لندن، صادق خان، إن الحكومة البريطانية يجب ألا "تفرش السجادة الحمراء" للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدما انتقد الأخير استجابة خان للهجمات الإرهابية التي شهدتها لندن السبت الماضي.

وأضاف خان في مقابلة مع قناة "Channel 4 News" البريطانية: "منذ السبت، وأنا أعمل مع الشرطة وخدمات الطوارئ والحكومة وآخرين للتعامل مع الهجوم المروع الذي وقع السبت. ليس لدي الوقت لأرد على تغريدات من دونالد ترامب."

وكان ترامب قال، في تغريدات عبر حسابه على تويتر: "7 قتلى على الأقل و48 مصابا في هجوم إرهابي، وعمدة لندن يقول لا داع للقلق!"، مضيفا: "يجب علينا ألا نتبع الشكليات السياسية وأن نتطرق إلى كيفية تأمين سلامة شعوبنا، إن لم نكن أذكياء بطريقة تعاملنا مع الأمور فإنها ستزيد سوءاً".

بينما كان تصريح خان واضحا، إذ قال: "سكان لندن سيشهدون زيادة في انتشار الشرطة اليوم وخلال الأيام المقبلة، لا داع للقلق".

وعندما سُئل خان حول ما إذا كان يجب إلغاء زيارة ترامب الرسمية إلى بريطانيا، قال خان: "لا أعتقد أن علينا فرش السجاد الأحمر لرئيس الولايات المتحدة، في ظل أن سياساته تتعارض مع كل ما نؤمن به."

ويُذكر أنه في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، طالب خان بإلغاء زيارة ترامب إلى بريطانيا على خلفية محاولة الأخير منع دخول مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، إذ اعتبر خان حظر السفر "قاسياً ومخزياً."