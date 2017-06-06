"داعش" يزعم مسؤوليته عن هجوم إرهابي في أستراليا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صرح رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، للصحفيين الثلاثاء، بأن المواجهة المسلحة التي وقعت في ملبورن وأسفرت عن مصرع مدني وإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة، كانت "واقعة إرهابية". وزعم تنظيم "داعش" أن أحد "جنوده" نفذ الهجوم.

وأضاف تورنبول أن الهجوم الذي وقع في ضاحية برايتون "صدم جميع الأستراليين،" وتابع: "الهجوم الإرهابي الذي نفذه مجرم معروف، رجل أفرجت عنه السلطات حديثاً بشروط، هو جريمة مروعة وجبانة، وهو هجوم إرهابي يؤكد ضرورة أن نظل على يقظة باستمرار."

وزعم تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم عبر ذراعه الإعلامية، وكالة "أعماق"، حيث قال إن منفذ هجوم ملبورن هو أحد جنوده وإنه قام بذلك تلبية لدعوات التنظيم باستهداف المدنيين في البلدان المشاركة بالتحالف الدولي ضد التنظيم. ولم يعرض "داعش" أي أدلة تثبت أنه كان على صلة بهجوم ملبورن ولم يكشف عن اسم "الجندي".

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة إنها على علم بمزاعم "داعش"، وأكدت المتحدثة باسم شرطة فيكتوريا، ناتالي وبستر، أن السلطات ستأخذ ذلك بعين الاعتبار خلال التحقيق.

وقال مفوض شرطة ولاية فكتوريا، غراهام أشتون، إن الواقعة بدأت بعد ظهر الاثنين، عندما اتصل يعقوب خيري، البالغ من العمر 29 عاماً، بائعة هوى لتذهب إليه في مبنى سكني في ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية. وعندما وصل خيري إلى المبنى، قتل موظف الاستقبال الذي كان يبلغ من العمر 36 عاماً، وأخذ بائعة الهوى رهينة، متصلاً بالشرطة ليقول إنه يجب عليهم عدم التدخل.

وبمجرد وصول قوات إنفاذ القانون إلى المجمع السكني بعد الساعة الرابعة ظهراً بالتوقيت المحلي، وجدوا موظف الاستقبال ميتاً في طابق اللوبي إثر طلقة نارية.

وبعد ساعتين، غادر المسلح الشقة بشكل غير متوقع وبدأ بإطلاق النار على الشرطة، وأطلق النار على ثلاثة ضباط قبل أن يُقتل. وقالت الشرطة إن إصابات عناصرها ليست مهددة للحياة.

وقال أشتون إنه من المحتمل أن خيري اتخذ من بائعة الهوى رهينة، لفي محاولة لجذب أكبر عدد ممكن من الشرطة إلى الشقة، مضيفاً: "ما زلنا لا نعرف بالضبط ما إذا كان ذلك هو ما حدث.. لا يزال الوقت مبكراً."

وأكد المفوض أنه خلال المداهمة كان خيري قد اتصل بقناة إخبارية متعاونة مع CNN، ليقول إنه نفذ هجومه من أجل "داعش" و"القاعدة".