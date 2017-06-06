شرطة باريس لـCNN: رجل يهاجم شرطيا بمطرقه في نوتردام

باريس، فرنسا (CNN)-- أخبرت شرطة باريس شبكتنا أن رجلاً هاجم شرطياً باستخدام مطرقة، حيث أطلق عليه الشرطي النار، الأمر الذي أدى الى جرحه لكن لم يعرف بعد مدى خطورة الإصابة.

مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيقا في الحادث الذي وقع بالقرب من كاتدرائية نوتردام.