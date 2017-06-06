‫شاهد.. امرأة تلقي بنفسها أمام سيارة لإنقاذ صبي

امرأة تلقي بنفسها أمام سيارة لإنقاذ صبي

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آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
أمريكا حوادث طرقسيارات
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‫أنقذت امرأة حياة طفل عندما صدمته سيارة

أمريكا حوادث طرقسيارات