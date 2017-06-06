شاهد.. امرأة تلقي بنفسها أمام سيارة لإنقاذ صبي امرأة تلقي بنفسها أمام سيارة لإنقاذ صبي العالم آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة. أمريكا حوادث طرقسيارات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:53 أنقذت امرأة حياة طفل عندما صدمته سيارة أمريكا حوادث طرقسيارات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"wd-060617-woman-jumps-in-front-of-car-to-save-boy-orig","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/06/06","rs_flag":"prod","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.