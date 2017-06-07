شاهد.. إطلاق نار خارج مقر البرلمان الإيراني

طهران، إيران (CNN) --يظهر هذا الفيديو سماع دوي عدة طلقات نارية خارج مبنى البرلمان الإيراني في طهران. وقام مهاجمون بشن هجمات مسلحة تزامنت مع تفجيرات انتحارية استهدفت مقر البرلمان وضريح الخميني، في إحدى أكثر الهجمات التي ضربت طهران جرأة منذ عقود.

وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب عشرات آخرين في الهجومين على العاصمة الإيرانية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية. وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنه تم إحباط هجوم ثالث.