شاهد.. فوضى بعد هجمات على ضريح الخميني والبرلمان الإيراني

طهران، إيران (CNN) -- أكدت وسائل إعلام إيرانية اقتحام مسلح لأحد أروقة مجلس الشورى صباح الأربعاء، في حين كان مسلح آخر يهاجم ضريح مرشد إيران الراحل ومؤسس نظامها الحالي، روح الله الموسوي الخميني، وذلك في حادثين لم يتضح بعد مدى ترابطهما أو هوية من يقف خلفها.