مدير FBI المعزول يتهم إدارة ترامب بـ"الكذب".. ويؤكد تدخل روسيا في الانتخابات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي لأول مرة حول عزله من قبل الرئيس دونالد ترامب.