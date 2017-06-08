أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي لأول مرة حول عزله من قبل الرئيس دونالد ترامب.
مدير FBI المعزول يتهم إدارة ترامب بـ"الكذب".. ويؤكد تدخل روسيا في الانتخابات
مدير FBI المعزول يتهم إدارة ترامب بـ"الكذب"
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
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مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي يدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي لأول مرة حول عزله من قبل الرئيس دونالد ترامب.
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