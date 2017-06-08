مدير FBI المعزول يتهم إدارة ترامب بـ"الكذب".. ويؤكد تدخل روسيا في الانتخابات

مدير FBI المعزول يتهم إدارة ترامب بـ"الكذب"

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
مكتب التحقيقات الفيدراليأمريكادونالد ترامب
1:02

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي يدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي لأول مرة حول عزله من قبل الرئيس دونالد ترامب.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي لأول مرة حول عزله من قبل الرئيس دونالد ترامب.

مكتب التحقيقات الفيدراليأمريكادونالد ترامب