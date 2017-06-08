شاهد ماذا حصل لفتاة تسير أمام قطار مسرع وهي تضع سماعات!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- التقطت كاميرات مراقبة لحظة تعرض فتاة للدهس من قبل قطار مسرع في محطة للقطارات في مدينة مومباي الهندية، وبأعجوبه تمكنت من النجاة.

