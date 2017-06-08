شاهد ماذا حصل لفتاة تسير أمام قطار مسرع وهي تضع سماعات!

شاهد ماذا حصل لفتاة تسير بسماعات أمام قطار!

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
الهندحوادث حوادث طرققطارات
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التقطت كاميرات مراقبة الحادث الذي وقع في محطة للقطارات في مدينة مومباي الهندية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- التقطت كاميرات مراقبة لحظة تعرض فتاة للدهس من قبل قطار مسرع  في محطة للقطارات في مدينة مومباي الهندية، وبأعجوبه تمكنت من النجاة.
 

الهندحوادث حوادث طرققطارات