أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- التقطت كاميرات مراقبة لحظة تعرض فتاة للدهس من قبل قطار مسرع في محطة للقطارات في مدينة مومباي الهندية، وبأعجوبه تمكنت من النجاة.
شاهد ماذا حصل لفتاة تسير أمام قطار مسرع وهي تضع سماعات!
شاهد ماذا حصل لفتاة تسير بسماعات أمام قطار!
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
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التقطت كاميرات مراقبة الحادث الذي وقع في محطة للقطارات في مدينة مومباي الهندية
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- التقطت كاميرات مراقبة لحظة تعرض فتاة للدهس من قبل قطار مسرع في محطة للقطارات في مدينة مومباي الهندية، وبأعجوبه تمكنت من النجاة.
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