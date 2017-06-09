شاهد.. العنصرية تدفع رجلان للمضاربة أمام مقهى "ستار بكس"
العنصرية تدفع رجلان للمضاربة
العالم
آخر تحديث الجمعة, 09 يونيو/حزيران 2017; 02:24 (GMT +0400).
0:51
أتهم رجل من شيكاغو بجنحة الاعتداء العنصري بعد مشادة كلامية في مقهى ستار بكس
أتهم رجل من شيكاغو بجنحة الاعتداء العنصري بعد مشادة كلامية في مقهى ستار بكس
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.