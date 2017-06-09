شاهد.. العنصرية تدفع رجلان للمضاربة أمام مقهى "ستار بكس"

العنصرية تدفع رجلان للمضاربة

العالم
آخر تحديث الجمعة, 09 يونيو/حزيران 2017; 02:24 (GMT +0400).
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أتهم رجل من شيكاغو بجنحة الاعتداء العنصري بعد مشادة كلامية في مقهى ستار بكس

أمريكاعنصريةتمييز عنصريحوادث