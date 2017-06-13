إيفانكا ترامب: خُبث وسائل الإعلام فاجأني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت إيفانكا، الابنة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع قناة "Fox News"، إنها تفاجأت بخبث وسائل الإعلام وكيفية تغطيتها لأخبار والدها، وبالتزامن مع على شهادة الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، في التحقيق حول علاقة مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، بروسيا.