شاهد محاولات إطفاء حريق هائل ببرج سكني في لندن

لندن، بريطانيا (CNN) -- شبّ حريق هائل في برج سكني غرب لندن فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي حيث نجح حوالي 200 إطفائي باخماده الى حد كبير مع ساعات الصباح الأولى.

واستدعى الحريق الهائل الذي وقع في برج غرينفيل ولم تعرف أسبابه حتى الآن 40 سيارة إطفاء و200 إطفائي للسيطرة عليه.