شاهد: مروحية تهبط لنقل برلماني أمريكي بارز تعرض لإطلاق نار

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرض رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليس، لإطلاق نار في ولاية فيرجينيا وأصيب بطلق ناري في وركه.