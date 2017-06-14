أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرض رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليس، لإطلاق نار في ولاية فيرجينيا وأصيب بطلق ناري في وركه.
شاهد: مروحية تهبط لنقل برلماني أمريكي بارز تعرض لإطلاق نار
شاهد: مروحية تنقل برلماني أمريكي أصيب بالرصاص
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و12 دقيقة.
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شاهد هبوط المروحية لنقل البرلماني الأمريكي بعد تعرضه لإطلاق نار.
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