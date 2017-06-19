شهود العيان يقولون إن مهاجم مسجد لندن صرخ: أديت دوري

لندن، بريطانيا (CNN) -- لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثمانية بعد دهست سيارة مجموعة من المشاة قرب حديقة فينسبيري شمال لندن فجر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي قرب مسجد بالمنطقة.
مواطنون بريطانيون يصفون المشاهد الفوضوية التي حدثت بعدما دهس رجل مجموعة من الناس خارج مسجد في لندن، بريطانيا.
لندن، بريطانيا (CNN) -- لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثمانية بعد دهست سيارة مجموعة من المشاة قرب حديقة فينسبيري شمال لندن فجر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي قرب مسجد بالمنطقة.
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