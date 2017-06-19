شهود العيان يقولون إن مهاجم مسجد لندن صرخ: أديت دوري

شهود العيان: مهاجم مسجد لندن صرخ "أديت دوري"

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 19 يونيو/حزيران 2017; 03:31 (GMT +0400).
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1:17

مواطنون بريطانيون يصفون المشاهد الفوضوية التي حدثت بعدما دهس رجل مجموعة من الناس خارج مسجد في لندن، بريطانيا. 

لندن، بريطانيا (CNN) -- لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثمانية بعد دهست سيارة مجموعة من المشاة قرب حديقة فينسبيري شمال لندن فجر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي قرب مسجد بالمنطقة.

 

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