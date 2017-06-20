كل ما تحتاج معرفته عن مقتل هذه الفتاة المسلمة في أمريكا

كل ما تحتاج معرفته عن مقتل هذه الفتاة المسلمة

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 20 يونيو/حزيران 2017; 02:03 (GMT +0400).
أمريكاالإسلاماعتداءات جنسية
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اختطاف فتاة مسلمة في الـ17 من عمرها في أمريكا

(CNN)-- اختطفت فتاة مسلمة في الـ17 من عمرها في ستيرلنغ، فيرجينيا. وتقول الشرطة إن داروين مارتينيز توريز ترك سيارته واعتدى على الفتاة بينما هربت صديقاتها. ثم أُبلغ عن فقدانها، وفي وقت لاحق وجدت الشرطة جسد أنثى في بركة قريبة.

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