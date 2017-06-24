شاهد.. لحظة قصف سفن روسية مواقع لداعش في سوريا بصواريخ "كاليبر"

موسكو، روسيا (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف تنظيم "داعش"، في محافظة حماة السورية بستة صواريخ من طراز "كاليبر"، تم إطلاقها من على متن سفينتين وغواصة تبحر في البحر الأبيض المتوسط.