موسكو، روسيا (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف تنظيم "داعش"، في محافظة حماة السورية بستة صواريخ من طراز "كاليبر"، تم إطلاقها من على متن سفينتين وغواصة تبحر في البحر الأبيض المتوسط.
شاهد.. لحظة قصف سفن روسية مواقع لداعش في سوريا بصواريخ "كاليبر"
شاهد.. لحظة قصف سفن روسية مواقع لداعش بسوريا
العالم
آخر تحديث السبت, 24 يونيو/حزيران 2017; 07:08 (GMT +0400).
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الصواريخ أطلقت من على متن سفينتين وغواصة تبحر في البحر الأبيض المتوسط
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