شاهد.. لحظة قصف سفن روسية مواقع لداعش في سوريا بصواريخ "كاليبر"

شاهد.. لحظة قصف سفن روسية مواقع لداعش بسوريا

العالم
آخر تحديث السبت, 24 يونيو/حزيران 2017; 07:08 (GMT +0400).
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الصواريخ أطلقت من على متن سفينتين وغواصة تبحر في البحر الأبيض المتوسط

موسكو، روسيا (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف تنظيم "داعش"، في محافظة حماة السورية بستة صواريخ من طراز "كاليبر"، تم إطلاقها من على متن سفينتين وغواصة تبحر في البحر الأبيض المتوسط.