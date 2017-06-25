أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلق مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية تطبيقاً يدعى "لنجعل الديمقراطية في خدمة الجميع" وذلك لمساعدة ضحايا جرائم الكراهية عما تعرضوا له من حوادث عنصرية.
مسلمون يطلقون تطبيقاً للإبلاغ عن جرائم الكراهية
مسلمون يطلقون تطبيق للإبلاغ عن جرائم الكراهية
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
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التطبيق أطلقه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلق مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية تطبيقاً يدعى "لنجعل الديمقراطية في خدمة الجميع" وذلك لمساعدة ضحايا جرائم الكراهية عما تعرضوا له من حوادث عنصرية.
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