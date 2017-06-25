مسلمون يطلقون تطبيقاً للإبلاغ عن جرائم الكراهية

مسلمون يطلقون تطبيق للإبلاغ عن جرائم الكراهية

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
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التطبيق أطلقه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلق مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية تطبيقاً يدعى "لنجعل الديمقراطية في خدمة الجميع" وذلك لمساعدة ضحايا جرائم الكراهية عما تعرضوا له من حوادث عنصرية.
 

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