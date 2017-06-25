مسلمون يطلقون تطبيقاً للإبلاغ عن جرائم الكراهية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلق مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية تطبيقاً يدعى "لنجعل الديمقراطية في خدمة الجميع" وذلك لمساعدة ضحايا جرائم الكراهية عما تعرضوا له من حوادث عنصرية.

