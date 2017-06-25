مقتل 140 وجرح المئات بانفجار صهريج نفط في باكستان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت السلطات المحلية بمنطقة بهاولابور في باكستان عن مقتل ما لا يقل عن 140 شخصاً وإصابة المئات بجروح في انفجار صهريج نفط، الأحد، وفقاً لما ذكره مستشفى "نيشتار".

وأشار ضابط الشرطة المحلية، محمد أختار، لـ CNN إلى أن الانفجار وقع عندما تجمع أهالي القرية لجمع النفط المنسكب من الصهريج.

وقد أعلنت السلطات عن حالة الطوارئ في المدينة التابعة لإقليم بنجاب، وأشارت مؤسسة العلاقات العامة للخدمات الداخلية "ISPR" والتي تشكل الجهة الإعلامية للجيش الباكستاني إن 51 شخصاً بإصابات بليغة نقلوا إلى مدينة "مولتان" في مروحيات عسكرية.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف في بيان إثر الحادثة إن رئيس الوزراء "عبر عن حزنه الشديد للخسارة الكبيرة في الأرواح،" بينما غرد رئيس حركة الإنصاف الباكستانية، عمران خان قائلاً إن الحادثة تجسّد "مأساة وطنية بأرقام هائلة."