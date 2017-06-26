من اسطنبول إلى تورنتو.. احتفالات "شهر الفخر للمثليين"

شاهد.. احتفالات "شهر الفخر للمثليين"

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 26 يونيو/حزيران 2017; 09:03 (GMT +0400).
المثلية الجنسيةاسطنبولكندانيويورك
1:02

شاهد مسيرات "شهر الفخر للمثليين" في مختلف مدن العالم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— هتفت الجماهير حول العالم في المسيرات السنوية تضامناً مع المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً.

المثلية الجنسيةاسطنبولكندانيويورك