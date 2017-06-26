أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— هتفت الجماهير حول العالم في المسيرات السنوية تضامناً مع المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً.
من اسطنبول إلى تورنتو.. احتفالات "شهر الفخر للمثليين"
شاهد.. احتفالات "شهر الفخر للمثليين"
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 26 يونيو/حزيران 2017; 09:03 (GMT +0400).
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شاهد مسيرات "شهر الفخر للمثليين" في مختلف مدن العالم.
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