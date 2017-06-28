شاهد.. مروحية تطلق النار على المحكمة العليا في فنزويلا

كاراكاس، فنزويلا (CNN)-- قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن طائرة مروحية تابعة للشرطة هاجمت المحكمة العليا في العاصمة كاراكاس، مضيفاً أنهم كانوا مسلحين ببنادق وقنابل يدوية.

استولت وحدة في الشرطة الفنزويلية على طائرة مروحية وأعلنت معارضتها للحكومة

الرئيس، نيكولاس مادورو، قال إن المجموعة استخدمت المروحية لمهاجمة المحكمة العليا في العاصمة كاراكاس، وكانوا مسلحين ببنادق وقنابل يدوية.

نعم كان ذلك فيديو مرعباً للجميع في كاراكاس، ورغم إطلاق النار لم يصب أحد بأذى بحسب الرئيس.

وطالب طيار المروحية باستقالة الرئيس مادورو، قائلاً إنه يتحدث عن ائتلاف ضباط عسكريين ومسؤولين مدنيين وقد يستغرق الأمر وقتاً حتى معرفة من يقف وراء هؤلاء.