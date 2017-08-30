شاهد.. سلسلة بشرية لإنقاذ مسن من سيارة وسط الفيضانات

سلسلة بشرية لإنقاذ مسن من سيارة وسط الفيضانات

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 30 اغسطس/آب 2017; 10:16 (GMT +0400).
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1:19

لقطات تظهر مجموعة من الأشخاص يحاولون إنقاذ رجل مسن من سيارة وسط الفيضانات في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

لقطات تظهر مجموعة من الأشخاص يحاولون إنقاذ رجل مسن من سيارة وسط الفيضانات في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

 

كوارثكوارث طبيعيةحوادث حوادث طرق