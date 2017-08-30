شاهد.. سلسلة بشرية لإنقاذ مسن من سيارة وسط الفيضانات

لقطات تظهر مجموعة من الأشخاص يحاولون إنقاذ رجل مسن من سيارة وسط الفيضانات في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
لقطات تظهر مجموعة من الأشخاص يحاولون إنقاذ رجل مسن من سيارة وسط الفيضانات في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
لقطات تظهر مجموعة من الأشخاص يحاولون إنقاذ رجل مسن من سيارة وسط الفيضانات في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
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