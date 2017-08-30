الفيضانات.. كارثة "القتل البطيء" في أمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) في كل عام في الولايات المتحدة تقتل الفيضانات أشخاصاً أكثر من صواعق البرق والأعاصير أو العواصف، ولكن الأسرع والشكل الأكثر خطورة في مثل هذا الطقس هو الفيضانات المفاجئة، فهي تحدث خلال لحظات وإذا كان هناك هطول غزير للأمطار في وقت قصير، فبإمكان ذلك التسبب في تشبع التربة وإذا ما انهارت التربة المحيطة فالأرض في نهاية المطاف لن تتمكن من الاحتفاظ بالمزيد بالمياه فستتشكل بعدها الفيضانات المفاجئة